Частично облачно и студено

Частично облачно и студено време ни очква в първия петък на 2026 година. Градусите ще бъдат между минус 5 и 6.

През следващите дни вятърът в източната половина от страната ще е от юг-югозапад, умерен и силен. Температурите там ще са доста високи; минималните ще са над нулата, а максималните ще достигат на места 15°-16°. Облачността ще е по-често значителна, но вероятността за валежи е малка.

В северозападните райони още в събота, а в неделя и в по-голямата част от Северна България, с обръщане на вятъра от северозапад бързо ще застудее. На места ще превали слабо, отначало предимно дъжд, но ще преминава в сняг. Възможни са и поледици. Температурите ще станат близки до нулата.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Още новини от Хасково

Празнуваме Васильовден - първият празник за новата 2026 г
преди 20 часа
Петима пострадаха от пиратки, един е с по-тежка травма
преди 21 часа
Банкоматите вече работят с евро
преди 22 часа
Деца от Хасково пазят традицията за изработване на сурвачки
преди 1 ден
Ледената пързалка отваря днес в 14 часа
преди 1 ден
Слънчево и студено в първия ден от Новата 2026
преди 1 ден

Препоръчано видео

img
Актуално интервю – Разтърсващ разказ от първо лице за издевателствата над християните и алевитите в Сирия

