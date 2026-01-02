Момиченце е първото бебе, проплакало в Хасково през Новата година

Момиченце на майка от Симеоновград е първото бебе, което проплака в Хасково през Новата 2026 година, съобщиха от АГО на МБАЛ – Хасково.

Раждането е от 2 януари, в 7,45 сутринта, и е преминало нормално и без усложнения.

Малката дама е с тегло 2850 грама и ръст 47 см.

Щастливата майка е Марина Миткова от Симеоновград. Тя е на 23 години, ражда за трети път и има 4 дечица, защото веднъж е била ощастливена с близначета.

През вече отминалата 2025 година миналата година в хасковското АГО отделение са започнали 857 нови живота.