Хасковското АГО вече е с ограничен достъп

Акушеро-гинекологичното отделение на хасковската болница вече е с ограничен достъп. На входа е монтирано устройство и посетителите могат да влязат само с разрешение и отключване от охранителя. Персоналът пък влиза в отделението с чипове.

Системата за достъп е монтирана с цел сигурност и да се ограничи свободното влизане на външни лица, гарантирайки безопасността на пациентите и персонала.

Подобни системи бяха монтирани преди около 2 години в Хирургичното отделение, Ортопедия и Кардиология.

Haskovo.net