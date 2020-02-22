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Хасковското АГО вече е с ограничен достъп

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    Акушеро-гинекологичното отделение на хасковската болница вече е с ограничен достъп. На входа е монтирано устройство и посетителите могат да влязат само с разрешение и отключване от охранителя. Персоналът пък влиза в отделението с чипове.

    Системата за достъп е монтирана с цел сигурност и да се ограничи свободното влизане на външни лица, гарантирайки безопасността на пациентите и персонала.

    Подобни системи бяха монтирани преди около 2 години в Хирургичното отделение, Ортопедия и Кардиология.

    Haskovo.net

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