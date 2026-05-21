Предимно облачно в четвъртък, с умерен вятър и дъжд

Променливо време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня ще се редуват слънце и облаци, като ще духа от слаб до умерен вятър от северозапад. Следобед облачността ще се вплътни и на места ще има валежи от дъжд, като някои от тях ще са придружени от гръмотевици. Дневните стойности ще бъдат характерни за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 25 градуса.

През нощта времето отново ще е променливо. В петък и през уикенда отново се очакват валежи от дъжд.