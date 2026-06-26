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След 50 години: Випуск 1976 се събра отново в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани

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    Емоционална и вълнуваща среща събра бивши ученици в двора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани. Завършилите през далечната 1976 година се завърнаха в родното училище точно половин век след неговото завършване, за да си припомнят незабравимите мигове от ученическите години.

    Вратите на учебното заведение бяха широко отворени за някогашните възпитаници, които бяха посрещнати лично от директора на училището Светлана Иванова. С огромен интерес и видимо вълнение порасналите ученици разгледаха обновените училищни стаи и коридори, споделиха скъпи спомени от миналото и се насладиха на възможността да бъдат отново заедно със своите съученици и приятели.

    От ръководството на училището изразиха своята дълбока благодарност към всички присъстващи за уважението, милите думи и споделените емоции. Те подчертаха, че СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ винаги ще остане специално място, което обединява поколенията и поддържа жива връзката между миналото, настоящето и бъдещето.

    Като символ на приемствеността и в знак на благодарност към любимото училище, срещата бе запечатана и с красив жест – засаждане на младо дръвче в двора, което да напомня за половинвековния юбилей на випуска.

     
    Източник: Haskovo.NET

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