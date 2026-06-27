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Футболен турнир събра малки и големи в подкрепа на Борил

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    16 отбора се включиха в благотворителния турнир по футбол в хасковското село Конуш. Надпреварата бе в подкрепа на 8-годишния Борил, който има нужда от средства за лечение. 

    На терените в Конуш се събраха малки и големи футболисти. Състезанието бе в две възрастови групи. Първата група бе за деца и юноши. Втората група бе за мъже. В някои от отборите при по-малките се включиха и момичета. Такава бе ситуацията в тимовете на селата Мандра и Въгларово. 

    Турнирът бе на принципа на директните елиминации. В по-малката възрастова група победител стана отборът на момчетата от хасковския квартал “Болярово”. На финала те победиха след изпълнение на дузпи тима на Войводово. Третата позиция тук бе за футболния тим на село Мандра. 

    При по-големите на първо място се класира „Форум“. На финала хасковлии победиха обединен отбор от играчи от Ивайловград и село Мандра. 

    В рамките на турнира се събираха средства за лечението на Борил. Край терена имаше поставена кутия за дарения. Средства се набираха и чрез продажбата на храна и напитки.  

    В турнира се включиха отбори от Хасково, Ивайловград, Свиленград, Въгларово, Големанци, Мандра, Войводово, Книжовник и разбира се Конуш. Основни организатори бяха председателят на НЧ „Пробуда – 1925“ Мирослав Янков и кметът на Конуш Златко Латунов. 

    Източник: Haskovo.NET

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