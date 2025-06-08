Търсят общи работници, инженери и училищен персонал в Хасково

Свободни работни места за общи работници са обявени в хасковското Бюро по труда. За някои от позициите се изисква средно образование, а за други дори и основно е достатъчно.

Бизнесът търси и много инженери в различни сектори - химически процеси, автоматизация на производството, механик, енергетик, производство, топлоенергетика, производствени процеси.

Места има още за лекари, продавач-консултанти, шлосери, заварчици, шофьори, сервитьори, бармани, училищен персонал - образователен медиатор в “Св. св. Кирил и Методий” в Хасково и помощник-готвач в детска градина “Рай” в Любимец.