Близо 100 свободни работни места в Хасково

Близо 100 са обявените тази седмица работни места в Хасково. Според информационният бюлетин от Бюрото по труда с висше образование се търсят 2 учители по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, асистент за офис, 2 медицински сестри, ветеринарен лекар, помощник фармацевт, технолог, техник, стоковед и счетоводител.

Свободни позиции за хората с основни и средно образование има в сферите на ресторантьорството и услугите: сервитьори, помощници кухня, продавач-консултанти, шофьори, електромонтьори, касиери, склададжии, пазачи и др.

Повече информация за обявените свободни места хората могат да получат на място от трудовите посредници или от сайта на Бюрото по труда в Хасково.