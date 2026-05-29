Второ състезание Haskovo F5J Open с радиоуправляеми планери в клас F5J

За втора поредна година Авиоклуб Хасково има честта и удоволствието да организира HASKOVO F5J OPEN – събитието, което има амбицията да се утвърди като ежегодна традиция за Хасково и региона. HASKOVO F5J OPEN се провежда в партньорство с Община Хасково и с любезното съдействие на Модел Клуб Пловдив. На 30 и 31 май 2026 г. (събота и неделя) летище Узунджово ще се превърне в сцена на два дни, изпълнени с емоции, спортсменски дух, красиви полети, приятелски срещи и споделена страст към авиомоделизма. Авиоклуб Хасково е приел за своя мисия популяризирането и развитието на авиомоделизма като спорт и хоби сред деца и младежи, използвайки отличната материална база, предоставена от Община Хасково на летище Узунджово.

F5J е състезателен клас за радиоуправляеми електрически планери. На пръв поглед изглежда просто — моделът излита, лети и каца. Но зад всеки полет стоят много умения, стратегия и отлично усещане за въздуха. Състезателят излита с помощта на електрически мотор, който работи само кратко време. След това моторът се изключва и започва истинското предизвикателство — пилотът трябва да открие възходящи въздушни потоци, наречени термики, и да задържи планера във въздуха възможно най-дълго. Целта е не само дълъг и красив полет, но и прецизно кацане. Колкото по-точно кацне моделът и колкото по-добре е използвано времето във въздуха, толкова по-добър е резултатът.

F5J е дисциплина, в която се съчетават техника, концентрация, прецизност, стратегия, познаване на природата и въздушните течения, както и любов към авиацията. На 30 и 31 май 2026 г. на летище Узунджово край Хасково ще можете да видите всичко това отблизо по време на HASKOVO F5J OPEN 2026. Организаторите канят всички, които желаят да се докоснат до света на авиомоделизма и да видят на живо кака малките планери превръщат небето в състезателно поле.

Входът на атрактивното състезание е свободен!