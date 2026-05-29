С „Ключ към знанието“ отключиха новия STEM център в ОУ „Христо Смирненски“

С „Ключ към знанието“ беше отключен най-новият STEM център по природни науки в Хасково. Модерното пространство се намира в ОУ „Христо Смирненски“. От днес в училището има иновативно пространство, където децата ще учат и работят заедно, ще експериментират, ще задават въпроси и ще постигат успехи, с които ще променят света.

Заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева, директорът на ОУ „Христо Смирненски“ Силвия Траилова и Христина Бузова – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Хасково прерязаха лентата на СТЕМ центъра по природни науки.

„Днес с „Ключа на знанието“ отваряме врата към бъдещето. Училището ни е готово да отговори на предизвикателствата на модерното време. Не спирайте да учите и да се вдъхновявате“, пожела на учениците директорът Силвия Траилова.

Тя и официалните лица присъстваха на демонстрационни уроци в новия СТЕМ център. В изследователската лаборатория са обособени няколко научни зони, които носят имената на Дмитрий Менделеев и Алберт Айнщайн, както и зона „Дигитален изследовател“. В кабинета по биология с помощта на технологиите от последно поколение учениците още от начален етап на обучение вече имат възможности да извършват опити и наблюдения, да експериментират, да видят връзката между отделните науки и така да открият красотата на света около нас.

СТЕМ центърът в ОУ „Христо Смирненски“ е финансират със средства от НПВУ.