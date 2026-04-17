Полицията в Хасково влезе в заложни къщи и бързи кредити при спецоперация в областта

Специализирана полицейска операция се проведе на територията на област Хасково, насочена към гарантиране на сигурността, опазването на обществения ред и противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите, съобщиха от МВР – Хасково.

В рамките на засиления контрол само за денонощие служителите на реда са извършили проверки на 848 лица и 640 моторни превозни средства, като основен приоритет е било недопускането на тежки престъпления и нарушения на закона. Паралелно с проверките на пътя, униформените са инспектирали общо 65 търговски и финансови обекта, сред които заложни къщи и дружества за бързи кредити, с цел превенция на незаконни дейности.

Резултатите от масираните проверки по пътищата в региона показват сериозен брой констатирани нарушения, за които пътните полицаи са съставили общо 73 електронни фиша в рамките на деня. За различни нарушения на Закона за движение по пътищата са съставени 10 акта и 98 фиша, а на проверените водачи са връчени 66 електронни фиша и 6 наказателни постановления.

Засиленото полицейско присъствие в Хасково и областта остава част от комплексните мерки за осигуряване на спокойствието на гражданите и стриктното спазване на правилата за движение и обществения ред.