От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Полицията в Хасково влезе в заложни къщи и бързи кредити при спецоперация в областта

Специализирана полицейска операция се проведе на територията на област Хасково, насочена към гарантиране на сигурността, опазването на обществения ред и противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите, съобщиха от МВР – Хасково.

В рамките на засиления контрол само за денонощие служителите на реда са извършили проверки на 848 лица и 640 моторни превозни средства, като основен приоритет е било недопускането на тежки престъпления и нарушения на закона. Паралелно с проверките на пътя, униформените са инспектирали общо 65 търговски и финансови обекта, сред които заложни къщи и дружества за бързи кредити, с цел превенция на незаконни дейности.

Резултатите от масираните проверки по пътищата в региона показват сериозен брой констатирани нарушения, за които пътните полицаи са съставили общо 73 електронни фиша в рамките на деня. За различни нарушения на Закона за движение по пътищата са съставени 10 акта и 98 фиша, а на проверените водачи са връчени 66 електронни фиша и 6 наказателни постановления.

Засиленото полицейско присъствие в Хасково и областта остава част от комплексните мерки за осигуряване на спокойствието на гражданите и стриктното спазване на правилата за движение и обществения ред.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Петокласници от ОУ „Христо Смирненски“ превърнаха урока по математика в телевизионно шоу на мечтаните професии
преди 26 минути
Полицията задържа двама младежи за кражби в Хасково и Димитровград
преди 40 минути
Повече слънце и малко облаци над Хасковско днес
преди 2 часа
„Димитровград“ е № 1 на шампионата за деца в Самоков
преди 14 часа
Доставиха последните 114 ролки за машинно гласуване в Хасково
преди 16 часа
Санкции за незаконна търговия с храни на улица „Дунав“ в Хасково
преди 17 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Garou, Céline Dion - Sous le vent

Случаен виц

Доставиха последните 114 ролки за машинно гласуване в Хасково
Повече слънце и малко облаци над Хасковско днес

Съвпадението разкрива скритата връзка между два привидно откъслечни елемента от по голяма мозайка. Стивън Кинг

Последни обяви

Случайна рецепта

Пълнени чушки по източноевропейски
Пълнени чушки по източноевропейски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.