Бившата „Читалня 2“ на библиотеката вече е дигитален клуб

Напълно обновената бивша „Читалня 2“ на третия етаж в РБ „Христо Смирненски“ в Хасково вече е дигитален клуб. Залата е ремонтирана и с нови мебели. Средствата за ремонта и техниката са отпуснати по плана за Възстановяване и развитие - процедура „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, приоритетна ос „Образование и умения“.

Дигиталният клуб разполага с мултимедия и 6 работни станции с мобилни компютри. Тук хора от всички възрасти ще могат да усвояват дигитални умения.

Работното време на дигиталния клуб ще е от 15 до 19 часа. Той ще дава възможности за участие в онлайн курсове и обучения, достъп до електронни услуги и дигитални ресурси за учене. Тук гражданите на Хасково ще могат да търсят работа в специализираните платформи или да поддържат връзка със свои близки и роднини в чужбина и други региони на страната.

Всички услуги в дигиталния клуб са безплатни. По проекта са обучени и двама наставници - Надежда Стамова и Диана Каменова от екипа на РБ „Христо Смирненски“. Така услугите на клуба ще могат да се ползват дори и от напълно начинаещи с нулеви дигитални умения.

Още във видеото от директора на РБ „Христо Смирненски“ Анна Щилиянова.