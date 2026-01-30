От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Бившата „Читалня 2“ на библиотеката вече е дигитален клуб

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    Напълно обновената бивша „Читалня 2“ на третия етаж в РБ „Христо Смирненски“ в Хасково вече е дигитален клуб. Залата е ремонтирана и с нови мебели. Средствата за ремонта и техниката са отпуснати по плана за Възстановяване и развитие - процедура „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, приоритетна ос „Образование и умения“. 

    Дигиталният клуб разполага с мултимедия и 6 работни станции с мобилни компютри. Тук хора от всички възрасти ще могат да усвояват дигитални умения.

    Работното време на дигиталния клуб ще е от 15 до 19 часа. Той ще дава възможности за участие в онлайн курсове и обучения, достъп до електронни услуги и дигитални ресурси за учене. Тук гражданите на Хасково ще могат да търсят работа в специализираните платформи или да поддържат връзка със свои близки и роднини в чужбина и други региони на страната.

    Всички услуги в дигиталния клуб са безплатни. По проекта са обучени и двама наставници - Надежда Стамова и Диана Каменова от екипа на РБ „Христо Смирненски“. Така услугите на клуба ще могат да се ползват дори и от напълно начинаещи с нулеви дигитални умения. 

    Още във видеото от директора на РБ „Христо Смирненски“ Анна Щилиянова. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Баскетболистите на „Хасково“ приемат „Политехника“ през уикенда
    Баскетболистите на „Хасково“ приемат „Политехника“ през уикенда
    преди 8 минути
    Атмосферните условия и състоянието на терените провалиха контролата на „Хасково“ с лидера в първенството
    Атмосферните условия и състоянието на терените провалиха контролата на „Хасково“ с лидера в първенството
    преди 52 минути
    Посланикът на Ирак в България на среща с бизнесмени в ХТПП-Хасково
    Посланикът на Ирак в България на среща с бизнесмени в ХТПП-Хасково
    преди 3 часа
    Познайник на полицията е заловен за кражба от кемпер, мъж е задържан с хероин в Хасково
    Познайник на полицията е заловен за кражба от кемпер, мъж е задържан с хероин в Хасково
    преди 7 часа
    Възстановено е движението по наводнените пътни участъци в Хасковска област
    Възстановено е движението по наводнените пътни участъци в Хасковска област
    преди 8 часа
    Жена е обгазена при пожар в къща от отоплителен уред
    Жена е обгазена при пожар в къща от отоплителен уред
    преди 8 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Deep Purple - Pictures of You

    Случаен виц

    Атмосферните условия и състоянието на терените провалиха контролата на „Хасково“ с лидера в първенството
    ВКС потвърди присъдите на петима служители на ДАИ-Хасково за подкуп

    Хора, обединявайте се! Вижте: нулата е нищо, но две нули вече значат нещо. - Станислав Йежи Лец

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пълнени домати
    Пълнени домати

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини