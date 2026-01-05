От х:

Ще учат на компютърна грамотност възрастни и социално уязвими в нов дигитален клуб

    Нов дигитален клуб отвори врати в читалище „Цвят - 1898“ в село Узунджово. В него всички жители на най-голямото село в Община Хасково ще могат да придобиват компютърна грамотност и дигитални умения.

    „От читалището сами са ремонтирали помещенията през декември, а оборудването е закупено със средства по проект на Министерството на труда и социалните грижи. Разполагаме с три станции - две стационарни и една мобилна, както и мултимедиен център“, съобщи председателят на читалището Милена Митева.

    Клубът е едно модерно и уютно място, в което всеки е добре дошъл. Осигурен е обучител, който ще може да работи какато с деца и младежи, така и с възрастни хора. Приоритет ще работата с хората от малцинствата и социално уязвимите групи.

    „Вратите на клуба са отворени за всички, дори и за тези които имат нулеви компютърни умения“, каза още Милена Митева.

      

    Източник: Haskovo.NET

