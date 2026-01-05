Пенсионери извиха опашка за новите абонаментни карти от 1 евро за всички линии

Дълга опашка за новите абонаментни карти за градския транспорт от 1 евро за пенсионери се изви днес пред касовия салон на Община Хасково. Припомняме, че от Нова година всички пенсионери в Хасково ще пътуват с абонаментна карта от 1 евро на месец за всички линии.

Досега имаше различни ставки за хората в третата възраст в зависимост на колко години са. От 1 януари 2026 година цената вече е еднаква за всички, които са навършили годините за пенсиониране. Община Хасково ще продължава да доплаща за този вид абонаментни карти.

Редовните карти за всички линии вместо 30 лева ще струват 15 евро. Билетчето, което беше левче сега ще е 50 евроцента.

Въвежда се и нов тип абонаментна карта „Стигни до работа“. Тя ще струва 7,50 евро, колкото и картата за една линия. Но ще дава право на работещите да ползват две или три линии с прехвърляне, без това да ги натоварва финансово допълнително.

Картите за ученици, студенти и докторанти остават безплатни.

