Апелативният съд потвърди ареста на задържания с 979 фалшиви еврови банкноти

Апелативен съд – Пловдив потвърди определение на Хасковския окръжен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 60-годишния турски гражданин Шахбеддин Лечин.

Той е привлечен като обвиняем затова, че на 13.09.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България подправени 979 еврови банкноти, в купюри от по 20 евро, като знаел, че са подправени. Заедно с него беше арестуван и 29-годишния Ахмет Каракая за трафик на двама мигранти.

Апелативният съд намира, че жалбата, с която се иска по-лека мярка за неотклонение за Лечин, е неоснователна. Определението на апелативния съд е окончателно.

Предвижда се наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години.

