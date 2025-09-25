Сигнализираха за разпространен клип с детско насилие в Хасково

За клип с детско насилие в центъра на Хасково, сигнализира читателка на Haskovo.net. Тя предостави видео материал, в който се вижда конфликт и сбиване между две момичета.

Според запознати, децата са на около 13-годишна възраст, а случката е от преди около две седмици. На видеото се чува спор между тях, при което едната хваща другата за косата и я поваля на земята. Чуват се и предупреждения: „Спри се, бе момиче, шматко изсипана“. В един момент обаче се намесва жена с въпроси „Защо я удряш? Защо я риташ?" и клипът спира.