Над 3 000 метра водопроводи са сменени към и във селата на Хасково

Повече от 3 хиляди метра водопроводи са сменени от ВИК-Хасково ЕООД тази година към и във селата в община Хасково и в община Минерални бани. Само в Александрово са подменени над 250 метра вътрешна мрежа и повече от 470 метра от довеждащия водопровод към селото. В Николово сменените тръби във вътрешна мрежа са над 250 метра. В Минерални бани над 400 метра, в Широка поляна над 300 метра, в Ангел войвода повече от 360. По проект на Община Минерални бани се подменя цялостно водопроводната система в село Сусам, там ВиК смени около 100 метра тръби, които не са предвидени при проектирането на реконструкцията на oбщината, така също монтира кранове за зониране на населеното място и водомерни шахти. В Сусам целта е след подмяната на водопровода всички абонати да бъдат водоснабдени от помпажния източник, а гравитачния да бъде изцяло изключен от системата защото често дава отклонения в качеството на водата. Там е направена и реконструкция на водоема на селото.

През годината са подменени и монтирани нови повече от 20 спирателни кранове за зониране на селата и 4 устройства за контрол на подаваните количества вода към населените места.

Извършена е реконструкция на помпените станции Гарваново, Корен , Козлец, Мандра, Войводово. Монтирани са нови смукатени тръби и тръбни разводки.

С нови помпени агрегати са помпените станции в 10села- Козлец, Широка поляна, Книжовник, Николово, Горно Войводино, Маслиново, Мандра, Малево, Текето и Нова Надежда.

Възстановено е автоматичното управление на Помпените станции и водоемите на 11 села- Криво поле, Гълъбец, Николово, Козлец, Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода, Войводово, Сусам, Родопи и Стойково.

Над 770 водомера са подменени с нови в шахти извън имотите на абонатите.

През 2025 година в района няма населени места на режим. Жителите на село Мандра изпратиха писмо до управителя на ВиК – Хасково с благодарност за точните мерки и ефективна организация на работа, поради които това е първото лято от повече от 10 години насам, в което селото няма проблем с водоснабдяването.