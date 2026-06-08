Младежи катастрофираха с крадена кола, криминалнопроявени задигнаха над 2300 евро от автомобил

Младежи катастрофираха с открадната кола, а двама криминланопроявени мъже откраднаха над 2300 евро от автомобил. И двата случая са разкрити, съобщават от полицията.

В неделя за откраднат автомобил е съобщил мъж на 49 години от село Татарево. Той разказал на полицаите, че вечерта на 5-ти паркирал „Фолксваген“-а до кравеферма в селото отключен и с ключове на таблото.

При издирването криминалистите са заловили 19-годишен младеж от с. Славяново и двама непълнолетни от с. Татарево. След като подкарали колата, те катастрофирали и я изоставили в канавка село Минерални бани. Задържано е пълнолетното момче за срок до 24 часа.

Два дни по-рано, в петък са задържани за кражба от автомобил в Хасково, съобщават от полицията. В петък сутринта сигнал за разбиването и последваща кражба от паркиран в града лек автомобил „Хонда“ е подала 57-годишната му собственичка.

Жената е разказала, че след счупване на задно панорамно стъкло е проникнато в колата, откъдето са откраднати 2360 евро. В хода на работата, полицаите от управлението в областния град са установили и задържали двама познайници на полицията.

Мъжете на 42 и 43 години са признали действията си пред разследващите. Били са задаржани в ареста до 24 часа.