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16-годишен открадна Форд Транзит и блъсна три паркирани коли

На 23 април около 23:00 ч. в  Любимец е извършено противозаконно отнемане на товарен автомобил Форд Транзит, собственост на 28-годишен мъж от града, съобщават от полицията.

По-късно със същото МПС е реализирано пътно-транспортно произшествие, при което са ударени последователно три броя леки автомобила, паркирани на улицата. Лицето е напуснало местопроизшествието.

От извършени оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят, а именно 16-годишен от град Любимец.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

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