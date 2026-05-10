Юбилеен турнир № 900 от Балканската тенис лига стартира на Кенана

Юбилеен турнир от Балканската тенис лига стартира днес в Хасково. Надпреварата е на кортовете в парк „Кенана“. Подобаващо юбилейното издание е в Хасково, тъй като създател на лигата е председателят на ТК „Хасково“ Йордан Йорданов.

В днешното състезание се включиха 18 души. Надпреварата бе от третата по сила от шест категории. Участниците бяха от Хасково, Габрово, Казанлък, Раднево, Стара Загора, Пловдив, Димитровград, Тополовград и Трявна.

Шестте групи бяха с по трима играчи, като напред продължаваха първенците и двамата най-добри втори.

Всички участници си тръгнаха с награди. За победителя имаше плакет и медал.