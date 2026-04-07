„Пътеписи в цвят“: Мария Райчева пренася магията на пътуването в галерия „Форум“

    Галерия „Форум“ в Хасково се превърна днес в средище на цветове и емоции с откриването на първата самостоятелна изложба на софийската художничка Мария Райчева в града.

    Експозицията, озаглавена „Пътеписи в цвят“, е организирана със съдействието на Община Хасково и представя 34 живописни творби, които ще останат на разположение на публиката до края на месеца.

    Мария Райчева, която е възпитаник на акад. Светлин Русев и доктор по изкуствознание, споделя, че връзката ѝ с Хасково се задълбочава след участието ѝ в националния пленер „Хасково – цветна палитра“ през миналото лято. Очарована от гостоприемството на хората и специфичната атмосфера на града, тя с вълнение се завръща, за да подреди своите платна в едно пространство, което по думите ѝ дава нов живот на творбите извън пределите на ателието.

    Изложбата включва предимно нови произведения, създадени специално за това събитие. Името „Пътеписи в цвят“ не е случайно – то отразява страстта на авторката към пътешествията и способността ѝ да улавя моменти от различни места, които са оставили отпечатък в съзнанието ѝ. Макар че предпочита да рисува на открито, сред природата или градската среда, по-голямата част от тези картини са завършени по спомен, пречупени през личния ѝ емоционален поглед. Стилът на Райчева се отличава с изключителна експресивност и богатство на палитрата. Тя признава, че обича да прекалява с цветовете, за да вдъхне живот на платната и да предаде онова вътрешно усещане за жизненост, което я води в творческия процес.

    Специално място в експозицията заемат емблематични за Хасково обекти, които художничката е преоткрила по време на своите разходки. Посетителите могат да видят майсторски пресъздадени архитектурните символи на града – църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, Старата часовникова кула и „Паскалевата къща“.

    Мария Райчева споделя, че пролетният облик на Хасково, с все още неразлистените дървета, е разкрил пред очите ѝ красиви фасади и детайли, които през лятото остават скрити. От панорамните гледки от Младежкия хълм до уютните кътчета в центъра, всеки елемент е втъкан в нейните „пътеписи“, обещавайки на хасковската общественост едно вълнуващо визуално пътешествие.

    Официалното откриване на изложбата е в 17:30 часа днес. 

    Източник: Haskovo.NET

    Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
    Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
    Експонати - фрагменти от колекцията на Националния литературен музей, сред които и пистолетът, с който се е самоубил Яворов, гостуват в Хасково
    Експонати - фрагменти от колекцията на Националния литературен музей, сред които и пистолетът, с който се е самоубил Яворов, гостуват в Хасково
    Представиха картините от национален пленер по живопис "Квадрат"
    Представиха картините от национален пленер по живопис "Квадрат"
    Представиха изложба, посветена на жертвите в Белене
    Представиха изложба, посветена на жертвите в Белене
    Художествена галерия „Петко Чурчулиев" представя изложбата „Повече от роза"
    Художествена галерия „Петко Чурчулиев” представя изложбата „Повече от роза“
    Изложбата FISHLOVE гостува в Димитровград
    Изложбата FISHLOVE гостува в Димитровград
    "IV Mеждународна приятелска изложба на картина" гостува в Хасково
    "IV Mеждународна приятелска изложба на картина" гостува в Хасково
    Биоразнообразието на община Димитровград е представено в фотоизложба на фотографа Богдан Боев
    Биоразнообразието на община Димитровград е представено в фотоизложба на фотографа Богдан Боев
    38 фотографии представят живото културно наследство на Родопите
    38 фотографии представят живото културно наследство на Родопите

    Митко и Кайра се класираха за четвъртфиналите на тенис турнира в Хасково
    Митко и Кайра се класираха за четвъртфиналите на тенис турнира в Хасково
    преди 26 минути
    Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира в Монте Карло
    Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира в Монте Карло
    Стара вражда и убийство довели до масов бой и погром над кола в Хасково
    Стара вражда и убийство довели до масов бой и погром над кола в Хасково
    Великденски благотворителен базар в подкрепа на църквата в село Мандра
    Великденски благотворителен базар в подкрепа на църквата в село Мандра
    Двама водачи – пиян и дрогиран са в хасковския арест
    Двама водачи – пиян и дрогиран са в хасковския арест
    Двама са арестувани с дрога в Хасковска област
    Двама са арестувани с дрога в Хасковска област
    Великденски благотворителен базар в подкрепа на църквата в село Мандра
    Митко и Кайра се класираха за четвъртфиналите на тенис турнира в Хасково

    Агнешка чорба
    Агнешка чорба

