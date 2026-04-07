Д-р Веселина Узунова написа първата история на медицината в Хасково

Първата история на медицината на Хасково е историческото изследване „В служба на живота. Здравеопазването в Хасково и региона 1878–1903 г.“ Автор на книгата е д-р Веселина Узунова, директор на РИМ Хасково.

Тя избра Световния ден на здравето и на здравния работник, за да представи най-новото си научно изследва в Хасково. Днес д-р Узунова благодари на районните колегии в Хасково на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз, и спонсори, за възможността да издаде поредната си осма историческа книга.

Освен членове на двете медицински организации гости на премиерата на книгата бяха представители на местната и държавната власт, на НЗОК, на МБАЛ Хасково, лекари и медицински работници, наследници на някогашншти авторитетни хасковски лекарски фамилии, общественици.

„Професията на лекаря през 19 век е била изключително рискова, а много от тези, които са лекували болните, са умирали млади. Именно затова дълго време след Освобождението заможните хасковски фамилии предпочитали да изпращат децата си да учат в право, вместо медицина“, разказа д-р Узунова.

„В Източна Румелия се ражда модерното здравеопазване на Хасково и няма лекар, който да не е бил будител и радетел на свободата“, казва още д-р Веселина Узунова.

Първият окръжен лекар на Хасково е д-р Кирил Вазов – брат на народния поет Иван Вазов. Именно по инициатива на д-р Кирил Вазов започва изграждането на първата болница в града. Изследването включва информация за общо 75 лекари, работили в региона през разглеждания период.

Книгата е хабилитационен труд на д-р Веселина Узунова към БАН за защита на доцентура. Авторката посвещава труда си на своя дядо - д-р Димо Узунов.