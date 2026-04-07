Д-р Веселина Узунова написа първата история на медицината в Хасково

    Първата история на медицината на Хасково е историческото изследване „В служба на живота. Здравеопазването в Хасково и региона 1878–1903 г.“ Автор на книгата е д-р Веселина Узунова, директор на РИМ Хасково.

    Тя избра Световния ден на здравето и на здравния работник, за да представи най-новото си научно изследва в Хасково. Днес д-р Узунова благодари на районните колегии в Хасково на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз, и спонсори, за възможността да издаде поредната си осма историческа книга.

    Освен членове на двете медицински организации гости на премиерата на книгата бяха представители на местната и държавната власт, на НЗОК, на МБАЛ Хасково, лекари и медицински работници, наследници на някогашншти авторитетни хасковски лекарски фамилии, общественици.

    „Професията на лекаря през 19 век е била изключително рискова, а много от тези, които са лекували болните, са умирали млади. Именно затова дълго време след Освобождението заможните хасковски фамилии предпочитали да изпращат децата си да учат в право, вместо медицина“, разказа д-р Узунова.

    „В Източна Румелия се ражда модерното здравеопазване на Хасково и няма лекар, който да не е бил будител и радетел на свободата“, казва още д-р Веселина Узунова.

    Първият окръжен лекар на Хасково е д-р Кирил Вазов – брат на народния поет Иван Вазов. Именно по инициатива на д-р Кирил Вазов започва изграждането на първата болница в града. Изследването включва информация за общо 75 лекари, работили в региона през разглеждания период.

    Книгата е хабилитационен труд на д-р Веселина Узунова към БАН за защита на доцентура. Авторката посвещава труда си на своя дядо - д-р Димо Узунов.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    ТЕЦ „Марица-3“ в Димитровград е проверен 6 пъти през март от РИОСВ
    ТЕЦ „Марица-3“ в Димитровград е проверен 6 пъти през март от РИОСВ
    преди 32 минути
    Божидар Саръбоюков се готви в Испания и Турция за участие в Китай
    Божидар Саръбоюков се готви в Испания и Турция за участие в Китай
    преди 3 часа
    „Пътеписи в цвят“: Мария Райчева пренася магията на пътуването в галерия „Форум“
    „Пътеписи в цвят“: Мария Райчева пренася магията на пътуването в галерия „Форум“
    преди 3 часа
    Митко и Кайра се класираха за четвъртфиналите на тенис турнира в Хасково
    Митко и Кайра се класираха за четвъртфиналите на тенис турнира в Хасково
    преди 3 часа
    Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира в Монте Карло
    Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира в Монте Карло
    преди 4 часа
    Стара вражда и убийство довели до масов бой и погром над кола в Хасково
    Стара вражда и убийство довели до масов бой и погром над кола в Хасково
    преди 6 часа

