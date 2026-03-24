Не дадоха ход на делото срещу бивша общинска служителка, подсъдима за присвояване на 440 000 лева

Районен съд – Хасково отново не дадоха ход на разпоредителното заседание срещу бившата общинска служителка Галина Савова, подсъдима за присвояване на близо 440 000 лева. Причина за отлагането на процеса бе нередовното призоваване на подсъдимата, информираха от Темида.

Наказателното производство е образувано по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура – Хасково. Бившата общинска служителка е предадена на съда за присвояване на парите в различни периоди от време – от 21 януари 2009 г. до 28 декември 2018 г. Парите били собственост на „Национален компенсационен жилищен фонд“ (НКЖФ) към Министерски съвет – София. Те ѝ били поверени да ги пази и управлява, като неоснователно превеждала суми от компенсации на лица, които не били правоимащи и не притежавали жилищно-спестовни влогове, или макар и притежаващи такива, не били придобили жилище или започнали изграждане на такова, както и превела компенсации-суми в завишен размер на правоимащи лица.

Делото е насрочено за разпоредително заседание на 05.05.2026 г. от 14:30 часа.