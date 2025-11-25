От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Нов фалстарт по делото за присвояване срещу бивша общинска служителка заради отвод на съдия

Отново не тръгна делото срещу бившата общинска служителка Галина Савова, която е обвинена за присвояване на близо 440 000 лева. Причина за това стана отвод на съдия Пламен Георгиев, определен за докладчик и председател на съдебния състав по казуса, образуван по повторно внесения обвинителен акт, съобщиха от Темида. Именно същият магистрат прекрати делото през януари тази година и го върна на прокуратурата за отстраняване на допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения.

Предстои по делото да бъде избран друг докладчик чрез модула в Единната информационна система на съдилищата за избор на съдия-докладчик на принципа на случайния подбор.

Галина Савова е обвинена в длъжностно присвояване на парите в различни периоди от време – от януари 2009 г. до декември 2018 г. Средствата били собственост на „Национален компенсационен жилищен фонд“ (НКЖФ) към Министерски съвет – София. Те ѝ били поверени да ги пази и управлява, като неоснователно превеждала суми от компенсации на лица, които не били правоимащи и не притежавали жилищно-спестовни влогове, или макар и притежаващи такива, не били придобили жилище или започнали изграждане на такова, както и превела компенсации-суми в завишен размер на правоимащи лица.

Припомняме, че в друго дело, през 2022 г., бившата общинска служителка Галина Савова и хасковският адвокат Динко Стоев бяха осъдени за измама с общински имот.

Видеа по темата

Как ЕС губи годишно над 140 милиарда евро
Как ЕС губи годишно над 140 милиарда евро
Нова схема на телефонните измамници!
Нова схема на телефонните измамници!
Димитровградчанин предотврати АЛО имама
Димитровградчанин предотврати АЛО имама
Задържаха двама мъже за телефонна измама
Задържаха двама мъже за телефонна измама

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Два леки автомобила изгоряха при пожар в автосервиз, механик е обгазен
Два леки автомобила изгоряха при пожар в автосервиз, механик е обгазен
преди 1 час
Петя Даймянова, Константин Николов и Валентин Маринов остават в ареста за отвличане на жена
Петя Даймянова, Константин Николов и Валентин Маринов остават в ареста за отвличане на жена
преди 1 час
185 души от Хасковска област потърсиха помощ срещу насилие през 2025 г.
185 души от Хасковска област потърсиха помощ срещу насилие през 2025 г.
преди 2 часа
Започна изграждането на 14 нови водопровода с обща дължина около 15 км в Хасково
Започна изграждането на 14 нови водопровода с обща дължина около 15 км в Хасково
преди 4 часа
Шахматистите на ПМГ са шампиони на игрите в Хасково
Шахматистите на ПМГ са шампиони на игрите в Хасково
преди 5 часа
Водач е с опасност за живота след удар в дърво
Водач е с опасност за живота след удар в дърво
преди 5 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Michael Bolton - Spark of Light - Sunset Guitar Session

Случаен виц

Петя Даймянова, Константин Николов и Валентин Маринов остават в ареста за отвличане на жена

Животът е като карането на колело: трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие. - Алберт Айнщайн

Последни обяви

Случайна рецепта

Шаран чорба
Шаран чорба

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини