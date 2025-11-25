Нов фалстарт по делото за присвояване срещу бивша общинска служителка заради отвод на съдия

Отново не тръгна делото срещу бившата общинска служителка Галина Савова, която е обвинена за присвояване на близо 440 000 лева. Причина за това стана отвод на съдия Пламен Георгиев, определен за докладчик и председател на съдебния състав по казуса, образуван по повторно внесения обвинителен акт, съобщиха от Темида. Именно същият магистрат прекрати делото през януари тази година и го върна на прокуратурата за отстраняване на допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения.

Предстои по делото да бъде избран друг докладчик чрез модула в Единната информационна система на съдилищата за избор на съдия-докладчик на принципа на случайния подбор.

Галина Савова е обвинена в длъжностно присвояване на парите в различни периоди от време – от януари 2009 г. до декември 2018 г. Средствата били собственост на „Национален компенсационен жилищен фонд“ (НКЖФ) към Министерски съвет – София. Те ѝ били поверени да ги пази и управлява, като неоснователно превеждала суми от компенсации на лица, които не били правоимащи и не притежавали жилищно-спестовни влогове, или макар и притежаващи такива, не били придобили жилище или започнали изграждане на такова, както и превела компенсации-суми в завишен размер на правоимащи лица.

Припомняме, че в друго дело, през 2022 г., бившата общинска служителка Галина Савова и хасковският адвокат Динко Стоев бяха осъдени за измама с общински имот.