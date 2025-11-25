Делян Добрев: Съдът ни е като от Африка

Депутатът от ГЕРБ и областен координатор на партията в Хасково Делян Добрев избухна гневно в социалните мрежи и се възмути от българското правосъдие. Повод за това стана решение по иск за обезщетение за обида, предявено от лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, също депутат от Хасково.

„Асен Василев е напълнял, защото го критикувам. Това казва „независимият“ български съд на втора инстанция. И му дължа обезщетение – 300 хил. лева с лихвите. Това не е нормална държава! Ще обжалвам на трета инстанция, но съдът ни е като от Африка!", написа Добрев в официалния си профил във „Фейсбук“.

Съдебната сага между двамата хасковски депутати Асен Василев и Делян Добрев започва през 2023 година. Василев съди Добрев за обида, заради негови изказвания, в които се споменава и той. Миналата година Софийски градски съд отхвърли иска на Василев като неоснователен, но преди ден на втора инстанция апелативните съдии са отсъдили точно обратното.

Според в. „Сега“ на Василев е присъдено обезщетение от 25 100 лв., тъй като искът му е частичен – 10% от пълното обезщетение, за което той настоява. Ако спечели окончателно делото, Василев ще може да предяви претенции за пълната сума от 250 000 лв. Като настоящото съдебно решение може да има сила на основание, че му е причинена вреда.

Бившият финансов министър смята, че е оклеветен с редица медийни участия, изказвания от парламентарната трибуна и статуси на Добрев във Фейсбук, с които прави внушения, че Василев участва в корупционни схеми.

Конкретно твърдението, заради което Добрев е осъден, е пост, в който освен всичко казва и: „Сумарната щета за краткото управление на измамниците с бели якички е в размер на десетки милиарди лева. Тези колосални средства за нашата бедна страна изтекоха към режима на Путин и вероятно Кирил и Асен чрез сметки в Швейцария, Холандия, офшорки и т.н. Такъв теч на национален капитал няма дори по време на създаването на външнотърговските фирми в последните години на комунизма. Казано просто, тогава ограбиха България, сега я ограбиха двойно и тройно“.

Делян Добрев дължи обезщетението с лихвите от 7 януари 2023 г. насам. Освен това трябва да плати на Василев и 13 156 лв. разноски пред двете съдебни инстанции. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.

