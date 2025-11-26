С битките по бадминтон завършиха ученическите игри в Хасково

Общинските ученически игри в Хасково завършиха с битката по бадминтон. В спортен комплекс „Спартак“ днес се изиграха срещи само при юношите до 10 и до 12 клас. В останалите възрасти имаше само по един отбор и така тези тимове се класираха директно за областния етап на ученическото първенство.

Колкото до срещите днес, при юношите до 10 клас участваха отборите на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ и на ПГТ „Александър Паскалев“. Тимът на механото, в чийто състав имаше възпитаници на хасковската школа по бадминтон, съвсем очаквано победи и спечели титлата.

В групата до 12 клас тимът на ПГДС „Цар Иван Асен II” се наложи над този на ПМГ „Акад Боян Петканчин“.

В останалите възрастови групи имаше по един участник и така тези отбори се класираха директно за областния етап на ученическото първенство. Отборът на ОУ „Свети Иван Рилски“ е служебен победител както при момчетата, така и при момичетата до 7 клас. При девойките до 10 клас напред продължава Езиковата гимназия, а при девойките до 12 клас бадминтонистките на ПМГ.