Изложбата „В духа на ... Димитър Иванов - Лицо“ предизвика истински фурор

    За трета поредна година талантливите художници от Арт школа „Дъга“ при Младежки център в Хасково рисуват „В духа на..." Тази година децата са вдъхновени от творчеството на емблематичния хасковски художник Димитър Иванов- Лицо.

    Творческото предизвикателство е част от празничните прояви, посветени на 25 години от създаванетона ОП „Младежки център“ Хасково.

    Изложбата предизвика истински фурор, а фойето на Младежкия център беше препълнено от желащи да я разгледат. Специални гости на изложбата бяха Татяна Форева и Милко Ранчев, който е наслдник на големия хасковски художник Димитър Иванов- Лицо.

    Източник: Haskovo.NET

