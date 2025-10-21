От х:

Боксов клуб „Севдалин Василев“ с две състезателки на държавното първенство за девойки

Благоевград ще бъде домакин на двубоите от втори кръг на Държавното лично-отборно първенство по бокс за младежи и девойки. Шампионатът стартира днес с тегленето на жребия. При девойките ще участват две състезателки на хасковския клуб „Севдалин Василев“. Това са Мария Тенчева и Елизабет Добрева. Тенчева ще се боксира в категория до 66 килограма. Елизабет Добрева ще направи дебют в категория до 57 килограма.

От щаба на хасковския клуб изразиха надежди за добро представяне на състезателките си, които са се подготвяли в изминалите месеци.

Източник: Haskovo.NET

