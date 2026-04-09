Домашен арест за хасковлията, нападнал с нож двама братя заради спор за боклук

Районният съд в Хасково определи мярка за неотклонение „домашен арест“ за Х.Т.Х., който бе задържан след кървава разпра на улица „Ястреб“ в квартал „Република“ в областния град.

Инцидентът, който се разигра на 6 април, започна като битов спор за изхвърляне на отпадъци, но бързо ескалира в грубо насилие. Според официалните данни обвиняемият е нападнал с нож двама братя – на 51 и 53 години, като на по-възрастния мъж –  Ф.М.А., е причинил средна телесна повреда с временна опасност за живота, а на втория пострадал – Ш.Ю.Я., е нанесена лека телесна повреда. Въпреки тежестта на деянието и искането на прокуратурата за постоянен арест, съдът прецени, че към момента най-подходящата мярка е обвиняемият да остане под контрол в дома си.

Магистратите приеха, че има достатъчно доказателства, сочещи Х.Т.Х. като извършител на престъплението, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 10 години. В мотивите на съда се посочва, че опасността мъжът да се укрие е минимална, тъй като той има постоянен адрес и се грижи за петмесечно дете, с чиято майка живее на семейни начала. От друга страна обаче, съдебният състав отчете висока обществена опасност на дееца поради неговото обременено минало. Оказа се, че нападението е извършено в изпитателния срок на две предходни присъди, а само три дни преди кървавия сблъсък срещу него е влязло в сила наказание „глоба“ по друго дело.

Решението на Районния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Окръжен съд – Хасково на 16 април от 14 часа. Дотогава извършителят ще остане в дома си под засилено наблюдение, докато пострадалите се възстановяват от получените наранявания след нелепата агресия, провокирана от изхвърляне на отпадъци.

Над 50 000 стоки ментета са задържани на митнически пункт Капитан Андреево
Близо 27 000 къса безакцизни цигари са хванати за денонщие
4 мъже и 16-годишно момче са задържани с дрога
Хванаха двама непълнолетни след кражба на дрехи от магазин в Хасково
Променлива облачност и понижение на температурата на Велики четвъртък
Великденско меню: какво да купим и как да го подготвим
