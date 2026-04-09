Домашен арест за хасковлията, нападнал с нож двама братя заради спор за боклук

Районният съд в Хасково определи мярка за неотклонение „домашен арест“ за Х.Т.Х., който бе задържан след кървава разпра на улица „Ястреб“ в квартал „Република“ в областния град.

Инцидентът, който се разигра на 6 април, започна като битов спор за изхвърляне на отпадъци, но бързо ескалира в грубо насилие. Според официалните данни обвиняемият е нападнал с нож двама братя – на 51 и 53 години, като на по-възрастния мъж – Ф.М.А., е причинил средна телесна повреда с временна опасност за живота, а на втория пострадал – Ш.Ю.Я., е нанесена лека телесна повреда. Въпреки тежестта на деянието и искането на прокуратурата за постоянен арест, съдът прецени, че към момента най-подходящата мярка е обвиняемият да остане под контрол в дома си.

Магистратите приеха, че има достатъчно доказателства, сочещи Х.Т.Х. като извършител на престъплението, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 10 години. В мотивите на съда се посочва, че опасността мъжът да се укрие е минимална, тъй като той има постоянен адрес и се грижи за петмесечно дете, с чиято майка живее на семейни начала. От друга страна обаче, съдебният състав отчете висока обществена опасност на дееца поради неговото обременено минало. Оказа се, че нападението е извършено в изпитателния срок на две предходни присъди, а само три дни преди кървавия сблъсък срещу него е влязло в сила наказание „глоба“ по друго дело.

Решението на Районния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Окръжен съд – Хасково на 16 април от 14 часа. Дотогава извършителят ще остане в дома си под засилено наблюдение, докато пострадалите се възстановяват от получените наранявания след нелепата агресия, провокирана от изхвърляне на отпадъци.