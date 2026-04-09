От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Хванаха двама непълнолетни след кражба на дрехи от магазин в Хасково

Двама непълнолетни са заловени за кражба в Хасково, съобщиха от полицията.

Управител на магазин на бул. „Раковски“ е съобщил, че от търговския обект липсват дрехи на стойност над 50 евро. В хода на работата полицаите са установили двете момчета на 15 и 16 години. Двамата са признали действията си и възстановили паричната себестойност на отнетите от тях вещи.

Също за кражба в Харманли са били мъже, откраднали 7 акумулатора от автомобили през миналия месец. Мъжете на 46 и 32 години от Харманли са задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Близо 27 000 къса безакцизни цигари са хванати за денонщие
преди 24 минути
4 мъже и 16-годишно момче са задържани с дрога
преди 32 минути
Променлива облачност и понижение на температурата на Велики четвъртък
преди 3 часа
Великденско меню: какво да купим и как да го подготвим
преди 17 часа
Издирваният за тероризъм и палеж на оръжеен завод поиска да бъде екстрадиран в Чехия
преди 18 часа
Министри провериха пункт за помощи в Хасково след сигнал за предизборна агитация
преди 19 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Michael Bolton - Spark of Light - Sunset Guitar Session

Случаен виц

Променлива облачност и понижение на температурата на Велики четвъртък
4 мъже и 16-годишно момче са задържани с дрога

Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят. - Алберт Айнщайн

Последни обяви

Случайна рецепта

Вкусна погача
Вкусна погача

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.