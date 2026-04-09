Хванаха двама непълнолетни след кражба на дрехи от магазин в Хасково

Двама непълнолетни са заловени за кражба в Хасково, съобщиха от полицията.

Управител на магазин на бул. „Раковски“ е съобщил, че от търговския обект липсват дрехи на стойност над 50 евро. В хода на работата полицаите са установили двете момчета на 15 и 16 години. Двамата са признали действията си и възстановили паричната себестойност на отнетите от тях вещи.

Също за кражба в Харманли са били мъже, откраднали 7 акумулатора от автомобили през миналия месец. Мъжете на 46 и 32 години от Харманли са задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство.