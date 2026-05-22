48 млади тенисисти стартираха в турнир, организиран от Фондация „Григор Димитров“

    На кортовете в Хасково стартира първият турнир по програмата „Стани шампион“ на Фондация „Григор Димитров“. Надпреварата бе открита от майката на най-добрия български тенисист и представител на фондацията, носеща името му – Мария Димитрова.

    „Радвам се, че сте тук. Стискам ви палци и ви пожелавам успех. Нека най-добрият да спечели“. Знаете, че наградата е невероятна“. Това заяви пред участниците Мария Димитрова.

    Турнирът е за момчета и момичета до 12 години. Сред участниците има представители на школи от Хасково, Кърджали, София, Пловдив, Стара Загора и други градове. За участие в турнира в България се прибраха и млади тенисисти, които живеят и тренират в чужбина.

    Голямата награда за победителите в двата профила е едномесечен подготвителен лагер в Академията на Патрик Муратоглу във Франция. Тя е осигурена от фондация „Григор Димитров“. Миналата година по същата програма за Франция заминаха Митко Генов и Кайра Алексиева.

    В рамките на днешния състезателен ден за всички участници имаше подаръци и вкусна торта. Финалите ще са в неделя.

    Адрияно Дженев и Виктория Лазарова спечелиха титлите на Държавния тенис турнир в Хасково
    Адриано Дженев се класира за полуфиналите на Държавния тенис турнир в Хасково
    Хасково е домакин на Държавен турнир по тенис за юноши и девойки
    Лилия Димова: Очаквам през новия сезон да постигна успехи на международно и републиканско ниво
    Победи за водачите в схемите на международния тенис турнир "Купа Хасково"
    Международният турнир по тенис "Купа Хасково" стартира на Великден
    „Тенисът – спорт за всички" за втора година в Харманли
    Празничният концерт и церемонията по награждаването за 24 май ще бъде в зала „Дружба"
    преди 1 час
    Наркозависим на 32 години почина в жилището си на бул. „Васил Левски" в Хасково
    преди 3 часа
    Учител по химия и двама ученици от ФСГ-Хасково със специални награди от РУО
    преди 3 часа
    Хванаха пиян шофьор и дрогирана зад волана
    преди 4 часа
    Седем души са задържани с наркотици при акция в Хасковско
    преди 5 часа
    Младеж се заби с „Порше" в дърво на „Кенана", трима пострадаха
    преди 5 часа

