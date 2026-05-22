48 млади тенисисти стартираха в турнир, организиран от Фондация „Григор Димитров“

На кортовете в Хасково стартира първият турнир по програмата „Стани шампион“ на Фондация „Григор Димитров“. Надпреварата бе открита от майката на най-добрия български тенисист и представител на фондацията, носеща името му – Мария Димитрова.

„Радвам се, че сте тук. Стискам ви палци и ви пожелавам успех. Нека най-добрият да спечели“. Знаете, че наградата е невероятна“. Това заяви пред участниците Мария Димитрова.

Турнирът е за момчета и момичета до 12 години. Сред участниците има представители на школи от Хасково, Кърджали, София, Пловдив, Стара Загора и други градове. За участие в турнира в България се прибраха и млади тенисисти, които живеят и тренират в чужбина.

Голямата награда за победителите в двата профила е едномесечен подготвителен лагер в Академията на Патрик Муратоглу във Франция. Тя е осигурена от фондация „Григор Димитров“. Миналата година по същата програма за Франция заминаха Митко Генов и Кайра Алексиева.

В рамките на днешния състезателен ден за всички участници имаше подаръци и вкусна торта. Финалите ще са в неделя.