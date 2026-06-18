Хванаха трима дрогирани водачи

Трима водачи са задаржани в арестите на Хасково и Димитровград заради положителни тестове за шофиране след употреба на наркотици.

19-годишен младеж от село Стамболово е управлявал „Сеат“ в родното си село след употреба на кокаин, а 38-годишна жителка на село Узунджово била хваната в Хасково да шофира „Опел“-а си с амфетамин и метамфетамин. Жената носила в себе си и 3 хапчета, реагиращи при полеви наркотест на метамфетамин. Третият нарушител е доведен в димитровградското управление.

Рано сутринта, в 01:50 часа, на улица „Ромен Ролан“ в Димитровград автопатрул е проверил „Рено“ с водач млад мъж от града на 20 години. Скалата на използваното техническо средство отреагирала положително на канабис. И тримата водачи са отказали медицински изследвания. Срещу тях са започнали бързи наказателни производства.