Младежи от Хасково бяха част от лекция за отговорността на държавата

Ученици от 10 клас на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково присъстваха днес на урок, проведен в Административен съд – Хасково, съобщиха от Темида. Занятието бе водено от съдия Антоанета Митрушева, а темата бе „Безгрешна ли е държавата“.

В рамките на срещата беше поставен въпросът за възможността държавата да допуска грешки и за ролята на съда като институция, която следи тя да действа в рамките на закона. Учениците бяха запознати с възможностите за защита при нарушени права, включително чрез оспорване на административни актове и чрез търсене на отговорност от държавата за причинени вреди.

За илюстрация на разгледаните въпроси беше обсъден хипотетичен казус, свързан с предприети принудителни мерки спрямо водач на моторно превозно средство въз основа на първоначален резултат от тест за употреба на наркотични вещества. Чрез него бяха представени както съдебният контрол върху действията на администрацията, така и възможните последици за засегнатото лице.

В темата активно се включиха всички присъстващи ученици, като четирима от тях влязоха в ролите на съдия, полицай, засегнато лице и свидетел. Всяка от „страните“ представи своята позиция, а „решението“ беше постановено от „съдията“. По този начин, по достъпен и практически ориентиран начин беше демонстрирано как протича съдебно заседание по дело, свързано с отговорността на държавата.

В края на срещата съдия Митрушева подчерта значението на съдебния контрол като механизъм за защита на правата на гражданите и за поддържане на баланса между власт и законност.

На учениците бяха връчени удостоверения за участието им в инициативата.

Събитието беше част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.