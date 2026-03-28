СТЕМ център откриха в училището в Минерални бани

    Два нови STEM кабинета откриха в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани.

    Единият от кабинетите е по природни науки, а вторият е по роботика, информатика и математика, каза директорът на училището Светлана Иванова. „В днешния динамичен свят науката, технологиите, инженерството и математиката са в основата на всяко ново откритие. Затова е толкова важно децата още от най-ранна възраст да развиват логическо мислене, креативност и умения за работа в екип. В тези STEM кабинети учениците ще имат шанс да учат чрез експерименти, да решават практически задачи и да виждат как знанията им оживяват. Този проект е резултат от труда и отдадеността на много хора. Благодарим на всички, които допринесоха за неговото реализиране. Убедени сме, че тук ще се раждат големи идеи, ще се развиват таланти и ще се поставят основите на успешни кариери. Нека тези STEM кабинети бъдат място на вдъхновение и знания за всички наши ученици“, каза директорът на училището Светлана Иванова.

    Училището бе одобрено за изграждане на СТЕМ център през 2024-та година. Средствата са отпуснати по Националния план за възстановяване и устойчивост, а ремонтните дейности възлизат на близо 168 000 лв., съобщиха от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“. Основната цел на изграждането на центъра е да се създаде интегрирана учебна среда от ново поколение, която ще поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването, ще развие креативността, критичното, лингвистичното, математическото и технологично мислене у учениците.

