304 души кандидатстваха за компенсациите за гориво в Хасково

    304 души са кандидатствали до края на тази седмица за държавната субсидия за гориво в Социално подпомагане – Хасково. Мярката започна да действа на 25 март, след като три поредни дни средната цена на дизела бе равна или по висока от 1,60 евро за литър.

    Сред първите, които подават документи за компенсации в Социалната служба в Хасково, е 59-годишната Златка Христова. Според жената 20-те евро не са много и няма да окажат голямо влияние на бюджета, но е добре да ги има. „Най-често пътувам до Балкана и обратно. 20 евро няма да са достатъчни за това пътуване, но какво да се прави, трябва да ходим и до там, като имаме имот“, обясни жената.

    Откакто мярката е в сила десетки жители на Хасково и Минерални бани са подали заявление в местната служба. Право на подпомагането имат хора със средномесечен брутен доход по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. или два пъти размера на линията на бедност за 2025 г. Те трябва да са собствениците на автомобила, както и да има сключена „Гражданска отговорност“. Ако има няколко коли, подпомагането се отпуска само за една от тях. В случай, че собствениците на превозните средства са повече, от отблекчението се възползва само единият.

    Има няколко начина за подаване на заявленията. Единият е на гише в дирекции „Социално подпомагане“, като заявленията се приемат по настоящ адрес на лицата. Другият начин е по пощата с лицензиран пощенски оператор. Третият начин е по Системата за сигурно електронно връчване с електронен подпис“, обясни директорът на хасковската служба „Социално подпомагане“ Петя Ангелова.

    Помощта за март ще започне да се изплаща след 15 април. Парите се превежда или по банков път, или с пощенски запис. Мярката е в сила до 30 юни.

