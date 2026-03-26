РДНСК – Хасково спря строежа в „Хисаря“, разпоредиха укрепване

    Служители на РДНСК – Хасково инспектираха строителството на многофамилна жилищна сграда край улица „Балатон“ в хасковския квартал „Хисаря“ след публикация в Haskovo.net по жалба на граждани.

    Обектът все още е на етап изкоп, в който предстои да бъде издигната 7-етажна кооперация с 21 апартамента. Непосредствено край рова има пропадания в съседните два имота. От едната страна е паднала част от стената на лятна кухня, а от другата страна е срутена част от стената на гараж.

    „Съставен е констативен акт, с който строежът е спрян и е издадена заповед, с изключение на мерките за укрепване на изкопа, с цел предотвратяване разрастването на аварията. Предстои назначаване на техническа експертна комисия за установяване причините за срутването“, каза началникът на РДНСК – Хасково инж. Пеньо Стайков.

    Той поясни, че по отношение на документацията всичко е изрядно – има одобрен инвестиционен проект, влязло в сила разрешително за строеж, открита строителна площадка. „Строежът е започнат законосъобразно, но са установени пропуски в укрепването и технологичното изпълнение на изкопа, което е довело до срутванията“, поясни инж. Стайков.

    Освен срутванията на двете стени, тази сутрин са били скъсани жици на ЕВН, като по думите на живеещите в района това се е случило при използване на тежка техника. В резултат на това електричеството в района беше временно прекъснато и хората се жалваха, че са им изгорели електроуредите след изпукване.

    Строителството на обекта се изпълнява от хасковската фирма „Селин группе“. Тази сутрин управителят на дружеството Шахин Халил заяви, че въпросните съборени стени са били в рамките на парцела, който строят, но въпреки това ще бъдат възстановени за тяхна сметка. Относно скъсаните кабели той поясни, че на терен работят и други фирми и обеща да направят проверка с цел да възстановят нанесените щети.

    Източник: Haskovo.NET

    Общините нямат достатъчно средства да изплащат възнагражденията на СИК
    Общините нямат достатъчно средства да изплащат възнагражденията на СИК
    преди 1 час
    Последен ден за записване за кандидат-студентски изпит в УНСС – Хасково
    Последен ден за записване за кандидат-студентски изпит в УНСС – Хасково
    преди 1 час
    Петима са вече задържаните по подозрения в купуване на гласове в региона
    Петима са вече задържаните по подозрения в купуване на гласове в региона
    преди 3 часа
    Ученички от ПГЛП-Хасково с второ място в Италиански фестивал на красотата и прическата
    Ученички от ПГЛП-Хасково с второ място в Италиански фестивал на красотата и прическата
    преди 3 часа
    Ново оборудване ще помага на българските и турските гранични служители в борбата с нелегалните мигранти
    Ново оборудване ще помага на българските и турските гранични служители в борбата с нелегалните мигранти
    преди 5 часа
    Хасково чества тържествено Деня на Десети пехотен родопски полк и Деня на Тракия
    Хасково чества тържествено Деня на Десети пехотен родопски полк и Деня на Тракия
    преди 6 часа

