Съветниците на Минерални бани решиха да прехвърлят язовири на държавата

Общинските съветници на Минерални бани приеха три докладни записки за промени в начина на трайно ползване на общински поземлени имоти. Част от тези имоти са язовири. Някои от тях продължават да са на концесия, за да влизат приходи в общинската хазна. Други обаче се взе решение да бъдат прехвърлени на Областна администрация – Хасково.

„Едната част от водоемите се водят язовири, но на място няма нищо. Останало е дере или този язовир вече е пресъхнал. Искаме да ги изкараме от списъка с язовирите. Другата част знаете ги отдаваме на концесия. Останалите, които не са необходими и няма да има интерес към тях една част от тях се разбрахме да ги прехвърлим на Областна администрация. Областна администрация да ги прехвърли на държавното предприятие“, заяви кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер.

Той допълни, че ако всичко върви по план, трябва обектите да се проверят от комисии. Искендер каза още, че натискът към кметовете на общини е голям. Именно те трябвало да се ангажират с тези язовири. Водоемите трябвало да са в нормално състояние, да са с изрядни преливник, кранове, да е чисто откъм водното огледало.

„Не са необходими много пари, но държавата не подкрепя общинските кметове, защото има интерес, искат да прехвърлим тези водоеми на това държавно предприятие. Виждате в ред общини се правят сериозни ремонти на язовири, които не са необходими, а сумата не е никак малка за съответния язовир. Те са в рамките от 3 до 5 милиона лева. Досега ако на всяка община бяха дали пари, които те ползват за един водоем или язовир, ние с тях щяхме да въведем в ред всичко това, което е на територията на съответната община“, заяви още Искендер.