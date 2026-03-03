От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Лекарството Алеронов хляб преминава клинични изследвания в университетската болница по ендокринология

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

    Алероновият хляб, произвеждан единствено от хасковската фурна собственост на Веселин Илчев, преминава клинични изпитания в университетската болница по ендокринология в София (УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенев“).

    Изследването е поискано лично от директора на престижното лечебно заведение проф. Мария Орбецова, която била впечатлена от медийни публикации за пълната липса на бича за диабетиците – захарта, в алероновия хляб. След резултатите от първоначалните изследвания проф. Орбецова емоционално възкликна: Този хляб е истинско лекарство! Проблемът при обикновения хляб е, че в организма той се разгражда до захари, които повишават нивото на глюкоза в организма и водят до сериозни здравословни състояния. Продуктът на хасковската пекарна се произвежда от алероново брашно, в което, потвърдено от редица лабораторни изследвания, няма дори молекула захари. Това брашно се добива от така наречения алеронов слой – между обвивката и сърцевината на пшеничното зърно.

    Този слой съдържа нула процента глутен и е богат на редица полезни за организма съставки. Единственото място на света, където се добива алероново брашно, е мелницата на братя Пилеви в хасковското село Конуш. Впечатлена от първоначалните изследвания, проф. Орбецова поиска допълнителни изпитания, за да се увери напълно в неговите уникални свойства. Досега проведените опити показват, че след хранене с алеронов хляб и подходяща диетична храна при пациентите не се наблюдава покачване на нивото на кръвната захар, което е непостижимо при прием на обикновен или пълнозърнест хляб. А всички лекари са наясно, че храненето е съществена част от лечението. А самото пълнозърнесто брашно какво е?

    Пълно-зърно=Пълнозърнест.

    Цялата брашнена ядка смелена заедно,със трицата и алероновата част която както казахме е между брашнената ядка и трицата.

    Ендокринилозите препоръчват пълнозърнестия хляб защото досега нямаше технологична възможност да се извлече само алероновият слой. Именно поради тази причина ендокринолозите в УСБАЛЕ – София са във възторг. Очаква се след приключването на всички изследвания алероновият хляб да стане задължителна част от диетичното хранене в много от водещите лечебни заведения в България, откъдето отсега има многобройни запитвания за този уникален продукт.

    Алероновият хляб има място не само в болничното хранене, той е подходящ за всекидневна употреба, за да се поддържа нормално ниво на кръвната захар, както и за общ тонус на организма. Продуктът се предлага опакован, а неговата трайност – до 60 дни при замразяване в домашни условия които хасковската фурна дава подробна инстукриця и са се постарали за удобстовото на всички свои клиенти. Не можем да отречем,че иновативните хасковлии измислиха съсвем нов бизнес модел с производството и търговия с хляб.

    От цялата страна може да се поръча на сайта на пекарната Aleron.bg

    Магазините в Хасково, където може да се закупи алеронов хляб:

    Комплекс „Килера“, „Нелина -1“ на бул. „България“, Нелина-2" на ул. „Добруджа“, „Кулинарко“ на бул. „България“, „Лина“ на ул. „Одрин“, „ДКВ“ между бул. „Раковски“ и ул. „Георги Кирков“, „Кенана“ - срещу х-л „Романтика“.

      

                                                                                                                                                                                                          

    Видеа по темата

    Още новини от Хасково

    ОФК „Хасково“ победи и „Гигант“
    ОФК „Хасково“ победи и „Гигант“
    преди 8 минути
    Над 400 българи отпразнуваха 3 март в Лондон
    Над 400 българи отпразнуваха 3 март в Лондон
    преди 25 минути
    Отборът на ОУ “Св. Иван Рилски” спечели традиционния ученически турнир, организиран от Ротари клуб Хасково
    Отборът на ОУ “Св. Иван Рилски” спечели традиционния ученически турнир, организиран от Ротари клуб Хасково
    преди 4 часа
    Хасково почете 148 години от възстановяването на българската държавност
    Хасково почете 148 години от възстановяването на българската държавност
    преди 5 часа
    Облачно време със слаб вятър на 3 март
    Облачно време със слаб вятър на 3 март
    преди 10 часа
    Здравната каса с кампания да информира хасковлии за правата им за профилактични прегледи
    Здравната каса с кампания да информира хасковлии за правата им за профилактични прегледи
    преди 1 ден

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Едната птичка, която прави пролет на село

    Случаен виц

    Отборът на ОУ “Св. Иван Рилски” спечели традиционния ученически турнир, организиран от Ротари клуб Хасково
    Над 400 българи отпразнуваха 3 март в Лондон

    Откривам, че колкото по-усърдно работя, толкова повече късмет имам. - Томас Джеферсън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Хапки за вино
    Хапки за вино

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини