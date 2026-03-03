Лекарството Алеронов хляб преминава клинични изследвания в университетската болница по ендокринология

Алероновият хляб, произвеждан единствено от хасковската фурна собственост на Веселин Илчев, преминава клинични изпитания в университетската болница по ендокринология в София (УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенев“).

Изследването е поискано лично от директора на престижното лечебно заведение проф. Мария Орбецова, която била впечатлена от медийни публикации за пълната липса на бича за диабетиците – захарта, в алероновия хляб. След резултатите от първоначалните изследвания проф. Орбецова емоционално възкликна: Този хляб е истинско лекарство! Проблемът при обикновения хляб е, че в организма той се разгражда до захари, които повишават нивото на глюкоза в организма и водят до сериозни здравословни състояния. Продуктът на хасковската пекарна се произвежда от алероново брашно, в което, потвърдено от редица лабораторни изследвания, няма дори молекула захари. Това брашно се добива от така наречения алеронов слой – между обвивката и сърцевината на пшеничното зърно.

Този слой съдържа нула процента глутен и е богат на редица полезни за организма съставки. Единственото място на света, където се добива алероново брашно, е мелницата на братя Пилеви в хасковското село Конуш. Впечатлена от първоначалните изследвания, проф. Орбецова поиска допълнителни изпитания, за да се увери напълно в неговите уникални свойства. Досега проведените опити показват, че след хранене с алеронов хляб и подходяща диетична храна при пациентите не се наблюдава покачване на нивото на кръвната захар, което е непостижимо при прием на обикновен или пълнозърнест хляб. А всички лекари са наясно, че храненето е съществена част от лечението. А самото пълнозърнесто брашно какво е?

Пълно-зърно=Пълнозърнест.

Цялата брашнена ядка смелена заедно,със трицата и алероновата част която както казахме е между брашнената ядка и трицата.

Ендокринилозите препоръчват пълнозърнестия хляб защото досега нямаше технологична възможност да се извлече само алероновият слой. Именно поради тази причина ендокринолозите в УСБАЛЕ – София са във възторг. Очаква се след приключването на всички изследвания алероновият хляб да стане задължителна част от диетичното хранене в много от водещите лечебни заведения в България, откъдето отсега има многобройни запитвания за този уникален продукт.

Алероновият хляб има място не само в болничното хранене, той е подходящ за всекидневна употреба, за да се поддържа нормално ниво на кръвната захар, както и за общ тонус на организма. Продуктът се предлага опакован, а неговата трайност – до 60 дни при замразяване в домашни условия които хасковската фурна дава подробна инстукриця и са се постарали за удобстовото на всички свои клиенти. Не можем да отречем,че иновативните хасковлии измислиха съсвем нов бизнес модел с производството и търговия с хляб.

От цялата страна може да се поръча на сайта на пекарната Aleron.bg

Магазините в Хасково, където може да се закупи алеронов хляб:

Комплекс „Килера“, „Нелина -1“ на бул. „България“, Нелина-2" на ул. „Добруджа“, „Кулинарко“ на бул. „България“, „Лина“ на ул. „Одрин“, „ДКВ“ между бул. „Раковски“ и ул. „Георги Кирков“, „Кенана“ - срещу х-л „Романтика“.