Петима са вече задържаните по подозрения в купуване на гласове в региона

Още един мъж е задържан по подозрения за нарушаване на политическите права на гражданите, с което арестуваните в Хасковска област досега стават общо 5. Това съобщи директорът на ОД на МВР в Хасково старши комисар Мирослав Христов, след работна среща в Областна администрация в Хасково, на която бяха обсъдени технически, организационни и логистични проблеми при провеждането на изборите на 19 април.

„Лицето е задържано в село, на територията на област Хасково и няма регистрирани криминални прояви досега“, поясни Христов. Директорът на ОД на МВР призова гражданите да бъдат активни и да подават сигнали на спешния телефон 112, както и на разкритите денонощни линии на МВР .

„Предстоят и нови арести, защото подадените досега сигнали са много“, допълни полицейският началник на Хасковска област, без да уточни броя на подадените досега сигнали.

Телефоните и електронната поща, на които могат да се подават сигнали в Хасковска област, може да видите ТУК .