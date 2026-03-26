От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Петима са вече задържаните по подозрения в купуване на гласове в региона

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Още един мъж е задържан по подозрения за нарушаване на политическите права на гражданите, с което арестуваните в Хасковска област досега стават общо 5. Това съобщи директорът на ОД на МВР в Хасково старши комисар Мирослав Христов, след работна среща в Областна администрация в Хасково, на която бяха обсъдени технически, организационни и логистични проблеми при провеждането на изборите на 19 април.

    „Лицето е задържано в село, на територията на област Хасково и няма регистрирани криминални прояви досега“, поясни Христов. Директорът на ОД на МВР призова гражданите да бъдат активни и да подават сигнали на спешния телефон 112, както и на разкритите денонощни линии на МВР . 

    „Предстоят и нови арести, защото подадените досега сигнали са много“, допълни полицейският началник на Хасковска област, без да уточни броя на подадените досега сигнали.

    Телефоните и електронната поща, на които могат да се подават сигнали в Хасковска област, може да видите ТУК

       

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Последен ден за записване за кандидат-студентски изпит в УНСС – Хасково
    преди 12 минути
    Ученички от ПГЛП-Хасково с второ място в Италиански фестивал на красотата и прическата
    преди 1 час
    Ново оборудване ще помага на българските и турските гранични служители в борбата с нелегалните мигранти
    преди 3 часа
    Хасково чества тържествено Деня на Десети пехотен родопски полк и Деня на Тракия
    преди 4 часа
    Арестуваха двама млади мъже за притежание на наркотици
    преди 6 часа
    Хасковлии: При строителство събориха стени, скъсаха жици и изгоряха електроуреди
    преди 7 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

    Случаен виц

    Ученички от ПГЛП-Хасково с второ място в Италиански фестивал на красотата и прическата
    Последен ден за записване за кандидат-студентски изпит в УНСС – Хасково

    Ако имаш любов, не се нуждаеш от нищо друго. Ако ли нямаш, не е от особено значение какво друго имаш. - Джеймс Матю Бари

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Шоколадова торта с целувки
    Шоколадова торта с целувки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини