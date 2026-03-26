От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Отвориха денонощни телефонни линии за сигнали, свързани с изборния процес

В МВР и ОДМВР-Хасково са открити денонощни телефонни линии за сигнали, свързани с изборния процес, съобщават от полицията.  До 19 април 2026 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

В ОДМВР-Хасково телефонът за сигнали е 038/640323. Сигнали могат да бъдат подавани и на имейл: dhaskovo@mvr.bg.

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.

В сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Хасково е предприета  следната организация, за да съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

На граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 17 април 2026 г. по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено такова удостоверение, е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ в дните от 14 април до 18 април от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 19 април от 08.30 ч. до 19.00 ч.

В случай, че работното време на съответното звено „БДС“ е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 18.04.2026 г. (събота) и на 19.04.2026 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено „БДС“ е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Документът важи единствено за упражняване правато на глас пред СИК в деня на изборите. Той не може да замести документ за самоличност в други случаи и пред други институции.

Другият тип удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация, припомнят от МВР.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Кризата с главния секретар - "Разговор" с Румен Петков
Вътрешният министър обяви, че главният секретар е отговорен за смъртта на шестима служители

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хасково чества тържествено Деня на Десети пехотен родопски полк и Деня на Тракия
преди 16 минути
Арестуваха двама млади мъже за притежание на наркотици
преди 2 часа
Хасковлии: При строителство събориха стени, скъсаха жици и изгоряха електроуреди
преди 2 часа
32-годишен се нарани след падане от тротинетка
преди 2 часа
Променлива облачност и умерен южен вятър в четвъртък
преди 4 часа
Празничен концерт по повод Деня на Тракия в Хасково
преди 14 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Египет: Животът след живота

Случаен виц

Арестуваха двама млади мъже за притежание на наркотици

Последни обяви

Случайна рецепта

Индийски питки Наан
Индийски питки Наан

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини