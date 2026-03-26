Отвориха денонощни телефонни линии за сигнали, свързани с изборния процес

В МВР и ОДМВР-Хасково са открити денонощни телефонни линии за сигнали, свързани с изборния процес, съобщават от полицията. До 19 април 2026 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

В ОДМВР-Хасково телефонът за сигнали е 038/640323. Сигнали могат да бъдат подавани и на имейл: dhaskovo@mvr.bg.

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.

В сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Хасково е предприета следната организация, за да съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

На граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 17 април 2026 г. по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено такова удостоверение, е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ в дните от 14 април до 18 април от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 19 април от 08.30 ч. до 19.00 ч.

В случай, че работното време на съответното звено „БДС“ е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 18.04.2026 г. (събота) и на 19.04.2026 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено „БДС“ е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Документът важи единствено за упражняване правато на глас пред СИК в деня на изборите. Той не може да замести документ за самоличност в други случаи и пред други институции.

Другият тип удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация, припомнят от МВР.