Ученички от ПГЛП-Хасково с второ място в Италиански фестивал на красотата и прическата

Ученици от хасковската Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ взеха участие в конкурсната програма на престижния Италиански фестивал на красотата и прическата, където демонстрираха талант, професионализъм и вдъхновение.

Сред силна конкуренция и участници от цялата страна Яница Пилева и Ана Мария Пейкова успяха да впечатлят журито и публиката, заслужено спечелвайки второ място в категория „Прическа фантазия – Приказни герои“.

„Това отличие е признание за упорития труд, креативността и отдадеността, вложени в подготовката. Участието във фестивала предостави ценна възможност за изява, обмен на опит и нови творчески контакти, които ще допринесат за бъдещото развитие на училището“, казаха от хасковската гимназия.