Ново оборудване ще помага на българските и турските гранични служители в борбата с нелегалните мигранти

Ново оборудване и обучения за работа с него ще подпомага съвместните усилия на българските и турски гранични служители в борбата с нелегалния трафик на хора, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което е управляващ орган на програмата.

Новозакупено оборудване е осигурено по проект: „Повишаване капацитета и подобряване на сътрудничеството на правоохранителните органи на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол, както и областите Одрин и Къркларели (Турция) в областта на миграцията“. Проектът е стратегически за Програма ИНТЕРРЕГ VI-A България – Турция и е на стойност 1 730 647 евро от които 85% са средства предоставени от ЕС и 15% национално финансиране. То беше официално предоставено за използване на българските и турски служители на церемония в Бургас.

„Бих искала да поставя фокуса върху подкрепата ни за хората, за полицаите, за

служителите в тези органи, тъй като основно към това е насочен проектът: да повиши

капацитета им, да подпомогне тяхната съвместна работа, да ги сближи, а именно в това

е силата на програми като нашата“, заяви Десислава Георгиева, директор на дирекция

„Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ.

Основната цел на проекта е повишаване ефективността на полицейските служби

от двете страни на границата при противодействието на нелегалната миграция, посочи

още Георгиева. Подчертано беше, че по време на изпълнението на проекта са

реализирани обучения за правоприлагащите органи от петте области (Бургас, Хасково,

Ямбол, Одрин и Къркларели), обмяна на опит и добри практики в Бургас, Одрин и

Къркларели, по-близко сътрудничество между двете държави за засилване на

координацията между тях и подобряване на комуникацията.

Сердар Юзтюк, представител на Главна дирекция „Финансово сътрудничество и

изпълнение на проекти“ в Дирекция по въпросите на ЕС на Министерство на външните

работи на Република Турция изтъкна, че работата на съвместните екипи от двете страни

ще осигуряват сигурността на нашите граници, което е и сигурност за целия ЕС.

Маргарита Грънчарска-Де Мюнк от ГД „Регионална и градска политика“ на

Европейската комисия изтъкна, че проектът се изпълнява в ключов момент, защото

миграцията поставя въпроси, свързани с хуманността, а това налага увеличаването на

капацитета на двете страни. Сред официалните гости бяха областният управител на Бургас Добромир Гюлев и Толга Оркун – генерален консул на Република Турция в България.