Търсят обзавеждане за новия Дом за възрастни хора в Хасково за почти половин милион лева

Община Хасково търси обзавеждане за новия Дом за възрастни хора в парк „Кенана“ за почти половин милион лева, став ясно от сайта за регистрация на обществените поръчки в България.

Поръчката се изпълнява във връзка с одобрено финансиране по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, проект BG-RRP-11.010-0030 „Изграждане на „Дом за стари хора“ в Хасково, община Хасково“.

Дейността включва доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в предвидения за изграждане нов сграден фонд за предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в Хасково.

Ще се оборудват помещение за разлив на храна, помещение за смет и умивалня, стая за поддръжка, стая за персонал, спомагателни помещения и др. На четирите етажа в новата сграда ще има общо 80 двойни стаи, санитарни помещения, дневна, трапезария, лекарски кабинети, стаи за персонала и др.

Планираното оборудване и обзавеждане е изцяло съобразено с нуждите на потребителите и техните потребности и следва да осигурява безопасна и сигурна среда за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, както и домашен уют и комфорт. Предвиденото за доставка и монтаж обзавеждане и оборудване следва да е съобразено с функцията на помещенията и с изискванията, установени в нормативните, технически и законови разпоредби, действащи на територията на Република България и на Европейските стандарти за съответния вид продукт. 

Не се предвиждат мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране на прах и създават риск от алергии. Оборудването за предвидената зала за фитнес (лечебна физкултура) следва да е съобразено със спецификата на целевата група, както и предвиденото специализирано оборудване за медицински кабинет, следва да отговаря на всички нормативни изисквания.

Точната сума на поръчката е 497 741 лева или 254 490,93 евро. Оферти ще се приемат до 3 ноември т.г.

Източник: Haskovo.NET

