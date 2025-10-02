От х:

Синтез от поезия, музика и танци в творческата вечер на Мина Карагьозова

В Международния ден на музиката и поезията в хасковското читалище  „Заря“ представиха юбилейна творческа вечер на поетесата и прозаик Мина Карагьозова. 

Първи октомври е международен ден на поезията и музиката. Мина Карагьозова се беше постарала в своята юбилейна вечер да направи своеобразен синтез на изкуствата на словото, музиката и танца. Тя направи кратък преглед на своето творчество в проза и стихове. Вълнуващото и проникновено слово на рецензента д-р Елена Алекова разкри творческата и човешка същност на писателката.

В програмата участваха балет „Рона“ с ръководител Милена Налбантова, гайдарят Пламен Атанасов, фолклорната певица Нелина и музикантът Диян Дончев.

В срещата на поколенията участва младата поетеса Диана Ангелова, от поетичния клуб с ръководител Митко Ламбов Родопската гайда на Пламен Атанасов и песните на певицата Нелина създадоха особено емоционална атмосфера. Музикантът Диян Дончев изпълни песента „Кон“ на групата Любе. Вечерта, която имаше български фолклорни акценти - родопска гайда и песни – завърши с право тракийско хоро.

Организатори на събитието бяха Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково, ОНЧ „Заря -1858“ – Хасково, Национален литературен салон „Старинният файтон“ – София, „Сдружение за култура 2015“ – Хасково.

Източник: Haskovo.NET

