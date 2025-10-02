От х:

Родители се жалват от неудобно разписание за ученици

Родители от Хасково недоволстват срещу новото разписание на автобусите по линии 4 и 104 и часът на преминаване през спирката на бул. „Илинден“. През спирката срещу ул. „Славянска“ преминават автобуси от тези две линии.

Но единият автобус минавал в 7,05, което било твърде рано за учениците. Следващият автобус идвал в 7,35, което било предпоставка учениците от Езиковата гимназия е ПГДС „Иван Асен II“ да закъсняват. Родителите недоволства, че на спирката нямало часове за пристигане, а били отбелязани само часовете на тръгване от началната спирка „Гаража“.

Сигналът е изпратен и до Община Хасково с молба за промяна в разписанието, което да стане по-удобно за учениците. От кметството са отговорили, че в момента се събират всички възражения срещу новото разписание. Едва след като бъдат обработени всички сигнали ще се вземе решение за евентуални корекции.

Източник: Haskovo.NET

