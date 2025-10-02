Общините Хасково, Димитровград и Харманли са с най-голям брой необхванати и отпаднали ученици

В Областна администрация Хасково се проведе заседание на Областния координационен център за съвместна работа на институциите за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на деца и ученици от образователната система.

Срещата бе открита от областния управител и председател на Областния координационен център д-р Стефка Здравкова, информираха от държавното ведомство. Участие взеха представители на общините от областта, ОД на МВР – Хасково, РУО – Хасково, РЗИ – Хасково, както и здравни и образователни медиатори.

В хода на заседанието д-р Здравкова припомни, че на Регионалното управление на образованието – Хасково е възложено изпълнението на Програма „Образование“ 2021–2027, „Достъп до образование за всяко дете“. Проектът е насочен към надграждане и разширяване на дейностите по Механизма, като се очаква партньори да бъдат общините Хасково, Димитровград и Харманли – с най-голям брой необхванати и отпаднали ученици.

Акцент в дискусията бе поставен върху нуждата от системен и целенасочен подход от страна на институциите за постигане на по-добри резултати – повече обхванати деца и по-малко отпаднали от образователната система. Представителите на институциите подчертаха, че особено важно е да се работи активно с родителите от уязвими групи, като се изтъква значимостта на образованието за бъдещето на децата.

Обърнато бе внимание и на детските градини като ключови институции за ранното приобщаване, с акцент върху езиковата интеграция. Споделен бе опит, че там, където кметовете и медиаторите са активно включени в работата по Механизма, се постигат по-добри резултати.

„Съвместната работа на институциите показва ефект, но е нужна още по-голяма целенасоченост и координация. Действията по обхващане на децата в системата остават наш приоритет“, заяви д-р Здравкова в заключение.

Участниците бяха единодушни, че само чрез активна работа с родителите и общностите може да бъде постигнато устойчиво задържане на децата в образователната система.

Община Димитровград :

Информация за II ри учебен срок на учебната 2024/2025 г.

Училища

Брой ученици – 4121

Брой обходи по адреси – 159

Брои отпаднали деца – 0

Информация от началото на учебната 2025 г.

Училища

Брой ученици – 4124

Брой обходи по адреси – 28

Брои отпаднали деца – 0

Информация Детски градини от 01.01.2025 до 31.05.2025 г.

Брой записани деца – 1137

Брой обходи по адреси – 97

Брой (незаписани, не намерени или заминали) – 10

Информация Детски градини от 01.06.2025 до сега

Брой записани деца – 1328

Брой обходи по адреси – 104

Брой (незаписани, не намерени или заминали) – 0





Община Хасково:



Според данни на ГРАО децата, родени през 2021 г. – 4 г. /Втора възрастова група/ са 732, от тях обхванати в ДГ са 505 деца; в чужбина по данни на съседи и роднини са 46 деца; записани в образователни институции /ДГ/ в други населени места – 11 деца; не са открити на адрес – 170 деца.

Децата родени 2020 г. – 5 г. /Трета възрастова група/ по данни на ГРАО са 724; от тях обхванати в ДГ са 488 деца; в чужбина по данни на съседи и роднини са 48 деца; записани в ДГ в други населени места – 4 деца; не са открити на адрес /без информация /– 184 деца.

Децата родени 2019 г. – 6 г. /Четвърта възрастова група/ по данни на ГРАО са 829; от тях обхванати в ДГ и училища са 609 деца; в чужбина по данни на съседи и роднини са 141 деца; записани в ДГ в други населени места – 38 деца; не са открити на адрес /без информация/ – 41 деца.

Според данни на ГРАО децата, родени през 2018 г., подлежащи на обхват за I клас, за учебната 2025/2026 г. са 761. От тях обхванати и записани в първи клас са 559 деца; 23 деца са в ДГ /отложени по медицински причини и др./; 121 деца са в чужбина и други населени места; 19 деца са започнали по-рано училище – през изминалата 2024/2025 учебна година и за 39 деца не са открити /няма информация/.

Общия брой записани първокласници в община Хасково е: 689, като 559 са децата по данни на ГРАО (2018 г.); 24 деца родени през 2019 г., записани на 6-годишна възраст в първи клас и 106 деца от други населени места /общини/;