Арестуваха двама млади мъже за притежание на наркотици

Двама са били задържани през денонощието за държане на наркотик, съобщават от МВР. В ареста на управлението в Харманли е бил 20-годишен от Симеоновград, заловен в родния си град с бяло кристално вещество. Младежът е проверен на улица „Никола Петков“ и е държал в ръката си дрогата с тегло 2,5 грама.

В Свиленград криминалисти са извършили проверка в имот, обитаван от 22-годишен. Открити и иззети са 3 саморъчно свити цигари със суха зелена листна маса с мирис на марихуана. Теглото им е 1,34 грама. И по двамата случая са образувани бързи производства.