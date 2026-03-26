Хасково чества тържествено Деня на Десети пехотен родопски полк и Деня на Тракия

Тържествено честване се проведе в Хасково на 26 март – Ден на Десети пехотен родопски полк и Ден на Тракия.

Зад ДНА, в парк „Десети пехотен родопски полк“, бяха поднесени венци и цветя на признателност пред героите от славния полк на Българската армия и в памет на тракийските бежанци.

Сред официалните лица бяха кметът на община Хасково Станислав Дечев, областният управител на Хасково Гинка Райчева, председателят на Общинския съвет Таня Захариева, командирът на хасковското военно формирование 52740 майор Георги Пасков, представители на Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ и граждани. С жеста си те отдадоха почит на подвига на българските войници и офицери, паднали край Одрин и из тракийските полета, почитайки паметта на хилядите българи – тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на Родината.

Слово пред присъстващите произнесе и.д. директорът на Регионалния исторически музей – Хасково д-р Веселина Узунова.

„За мен е истинска чест да застана пред вас в този най-тържествен ден – Денят на Тракия – ден, в който се прекланяме пред героите, пред силата на българския дух и пред онези, които със смелост и саможертва са защитили нашата земя, нашата чест и нашата свобода. Днес си спомняме за Одринската епопея – едно от най-славните дела в българската военна история. Там, под стените на Одрин, българските войници показаха не само военна доблест, но и непоколебима вяра в правото на своя народ да бъде свободен. Сред тях бяха и хиляди хасковци – синове на този край, които дадоха живота си в четири тежки войни за обединена и свободна България. В знак на признателност към тяхната саможертва хасковци издигат този паметник (б.а. зад гърба ѝ), за да увековечат подвига на героите от Десети пехотен родопски полк при превземането на Одринската крепост през 1913 г. Този монумент не е само камък и бронз – той е живата памет, мост между поколенията и символ на нашата клетва, че няма да забравим“, каза в словото си д-р Веселина Узунова.

На 26 март (13 март стар стил) 1913 г. с превземането на Одринската крепост завършва една от най-блестящите операции на Българската армия през Балканските войни (1912-1913), донесла свободата на тракийските българи. Превземането на Одринската крепост е един от върховете на българската бойна слава. С овладяването ѝ са постигнати важни военнополитически и стратегически резултати, довели до края на Балканската война и освобождението на българите, останали под османско владичество.

Анета Кутелова