Предлагат подкрепа за предприемачи и стартиращи бизнеси в региона

Програмата „CARE-GET – програма за предприемачи и стартъпи в Хасково“ предоставя възможности за развитие на бизнес идеи и стартиращи компании чрез обучение, менторска подкрепа и достъп до финансиране за най-добрите проекти, съобщават от Община Хасково.

Стартиращото събитие за Хасково ще даде официален старт на кампанията за набиране на участници и ще представи основните възможности за предприемачи и стартиращи компании в региона. Кметът Станислав Дечев ще открие бизнес форума на 12 май, вторник, от 11:00 часа в зала „Хасково“.

Събитието е отворено към цялата местна общност – предприемачи, екипи с идеи, бизнес организации, институции и млади хора с интерес към стартиране на собствен бизнес.

Програма:

- Откриване от кмета на Община Хасково – г-н Станислав Дечев

- Представяне на програмата и възможностите за участие:

- Обучение за предприемачи – Георги Табаков, Български икономически форум

- Менторска програма – Петко Груев, „ЛИП Трейд ООД"

- Акселераторска програма – доц. д-р Таня Паскалева, Тракийски Университет

- Възможности за безвъзмездно финансиране – Валентин Спенджаров, Община Хасково

- Дискусия с представители на местната общност