„Капачки за бъдеще“ отново с кампания в Хасково

    За поредна година Хасково е част от националната кампания „Капачки за бъдеще“. Инициативата бе край хипермаркет в града. 

    От сутринта представителите на местната структура очакваха жители на града и на съседни села да оставят събраните от тях пластмасови капачки. В последствие те бяха извозвани до специализирано депо. 

    В рамките на днешната инициатива бяха напълнени няколко буса с отпадъците. 

    С тазгодишната инициатива се събират средства за медицинска техника за родилни и неонатални отделения. 

    В резултат на кампанията през годините са били закупени и дарени 26 кувиози, 5 линейки, както и други транспортни сред става, оборудвани със специални апаратура. 

    Източник: Haskovo.NET

    Диаз спечели испанския финал на тенис турнира в Хасково. Украинка триумфира при девойките
