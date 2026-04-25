„Капачки за бъдеще“ отново с кампания в Хасково

За поредна година Хасково е част от националната кампания „Капачки за бъдеще“. Инициативата бе край хипермаркет в града.

От сутринта представителите на местната структура очакваха жители на града и на съседни села да оставят събраните от тях пластмасови капачки. В последствие те бяха извозвани до специализирано депо.

В рамките на днешната инициатива бяха напълнени няколко буса с отпадъците.

С тазгодишната инициатива се събират средства за медицинска техника за родилни и неонатални отделения.

В резултат на кампанията през годините са били закупени и дарени 26 кувиози, 5 линейки, както и други транспортни сред става, оборудвани със специални апаратура.